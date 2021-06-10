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العراق بالزي الأبيض أمام هونغ كونغ.. ومسحة كورونا "سلبية"

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-10T18:36:33+0000
العراق بالزي الأبيض أمام هونغ كونغ.. ومسحة كورونا "سلبية"

شفق نيوز / أنهى المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، حصته التدريبية الأخيرة على ملعب مدينة حمد في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك تحضيراً لمباراة منتخب هونغ كونغ المقررة غداً الجمعة.

وتأتي مواجهة هونغ كونغ، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وشهدت الوحدة التدريبية الأخيرة، حماساً واندفاعاً للاعبين برغبة تحقيق الفوز في مباراة الغد، وتقديم المستوى المطلوب وتلافي الأخطاء التي حصلت في مباراة كمبوديا، بعد أن تم تشخيصها من قبل الملاك التدريبي بقيادة السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

وأثبتت الفحوصات الطبية، التي أجريت صباح يوم الخميس، لوفد المنتخب الوطني، سلبية مسحة "كورونا" لجميع اللاعبين والملاكين الإداري والتدريبي.

وسيرتدي المنتخب العراقي، الزي الأبيض الكامل في مواجهة الغد أمام هونغ كونغ، التي ستقام على استاد المحرق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وسيقودُ المباراة طاقم تحكيم ياباني مؤلف من الدولي (هيرويوكي كيمورا)، و(تاكومي تاكاجي) حكماً مساعداً أول، و(نيشيهاشي أيساو) حكماً مساعداً ثانياً، بينما سيكون الحكم الرابع (يعقوب سعيد) من سلطنة عمان.

ويحتل العراق صدارة مجموعته بـ14 نقطة، بست مبارايات خاضها حتى الآن، بينما يأتي كل من إيران والبحرين خلفه بنقاط متساوية لكل منهما 12 نقطة، عن سبع مبارايات.

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