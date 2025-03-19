العراق بالزي الأبيض في جميع مبارياته ببطولة آسيا للكرة الشاطئية

شفق نيوز/ أقيم، صباح اليوم الأربعاء في فندق دوست باتيا، المؤتمران الفني والطبي لبطولةِ آسيا للكرة الشاطئية، حيث تم التعرفُ على تعليماتِ البطولة الأمنية والإعلامية وما يتعلق بقوانينها، إضافةً الى عرضِ قمصان الفرق المتبارية.

وسيلعب منتخب العراق الوطنيّ مبارياته الثلاث مع اليابان والصين والسعودية بالزي الأبيض الكامل.

وتضم مجموعة المنتخب العراقي كلاً من اليابان والصين والسعودية، بينما وضع الاتحاد الآسيوي المنتخب العراقي في المستوى الرابع بين الفرق الاسيوية إلى جانب منتخبات إندونيسيا، الهند، وفيتنام.

وستقام مواجهات البطولة في ملعب شاطىء جوتمبن (باتايا) في تايلاند في أيام الخميس والسبت والاثنين المقبلة.