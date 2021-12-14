العراق اولاً.. إختتام بطولة دول غرب آسيا بالمبارزة

شفق نيوز/ أُختتمت اليوم الثلاثاء بطولة كأس العراق لدول غرب آسيا بالمبارزة والتي أقيمت بالتزامن مع بطولة العرب في مدينة السليمانية بكوردستان العراق.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة زياد حسن لوكالة شفق نيوز؛ ان "البطولة التي أجريت لأول مرة لمنتخبات المتقدمين، شهدت منافسات عالية لم تكن ضمن دائرة التوقعات إذ حرصت جميع المنتخبات على الخروج بنتائج مرضية تُسجّل انتصاراتها في أول نسخة من بطولة غرب آسيا بالمبارزة لمنتخبات المتقدمين".

وفي ختام البطولة حقق منتخب العراق الوسام الذهبي في منافسة الفرقي المختلط (ثلاثة مبارزين من كل منتخب يبارزون منافسيهم كل واحد بسلاح معين، الشيش والسيف العربي و سيف المبارزة).

ونال منتخب الكويت الوسام الفضي في منافسة الفرقي المختلط فيما حقق منتخب سوريا الوسام النحاسي فيها.

وأشاد حسن بدور اللجان العاملة في إنجاح البطولة وإخراجها بأجمل صورة لاسيما اللجان الفنية والتحكيمية والاعلامية وكذلك ملاكات اللجنة الأولمبية في التشريفات وتأمين سيارات نقل الوفود واللاعبين والحكام.

ولاقت البطولة إشادات عربية واسعة من جميع الدول العربية الشقيقة المشاركة وعددها ثمانية منتخبات مثلت دول سوريا ولبنان واليمن والإمارات العربية المتحدة والكويت وفلسطين والأردن بالاضافة لمنتخب العراق، البلد المنظم للبطولة.