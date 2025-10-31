العراق الأول في بطولة قفز الحواجز بهولندا

شفق نيوز- أمستردام

حقق الفارس العراقي فالح الدليمي، يوم الجمعة، المركز الأول في البطولة الدولية لفعالية قفز الحواجز المقامة في مدينة كرونينبيرغ الهولندية لفعالية النجمتان للارتفاعات 140-145 سم.

وشهدت البطولة مشاركة ما يقارب 100 فارس من مختلف بلدان العالم.

ويعد هذا الإنجاز هو المحطة النهائية التي يخوضها الدليمي قبيل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل العراق في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تنطلق في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

ويبحث الفارس العراقي في دورة التضامن عن تحقيق الإنجاز في هذه الدورة التي تشارك فيها نخبة من أفضل الفرسان في البلاد الإسلامية.