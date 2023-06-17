العراق الأول في الشرق الأوسط للـ"درفت" (صور)

شفق نيوز / حقق المنتخب العراقي للسيارات والدراجات، يوم السبت، المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للسيارات الرياضية.

وقال أمين سر الاتحاد العراقي للعبة، قتيبة الطائي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "العراق أحرز المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للسيارات الرياضية (الدرفت)"، مبيناً أن "البطولة أقيمت في مصر، بمشاركة منتخبات دول الشرق الأوسط في سباق السيارات".

وأضاف الطائي، أن "التتويج باللقب جاء عن طريق المتسابق لاعب المنتخب العراقي للسيارات محمد سعيد"، لافتاً إلى أن "الوفد العراقي سيشارك بثمانية متسابقين للدراجات النارية، وأربعة للسيارات الرياضية في البطولة الدولية لسباقات السرعة".

وأوضح أمين سر الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات، أن "وفد المنتخب العراقي سيشارك أيضاً، في بطولة أرمينيا والمؤلف من عشرين شخصا"ً .

يذكر أن الوفد العراقي، كان قد توجه الاثنين الماضي، من مقر اللجنة الأولمبية بالعاصمة بغداد، برّاً إلى أرمينيا، للمشاركة في بطولة "أرمينيا الدولية".