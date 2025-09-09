العراق الأولمبي يتأهل لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً بعد التعادل مع كمبوديا

شفق نيوز- بنوم بنه

تأهل المنتخب الأولمبي العراقي إلى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً، متصدراً مجموعته برصيد 7 نقاط، يوم الثلاثاء، بعد تعادله سلباً مع نظيره الكمبودي في مباراة حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا 2026.

وجرت المباراة على الملعب الأولمبي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد.

ولعب منتخب العراق في المجموعة G، والتي تضم منتخبات: العراق، وعمان، وباكستان، وكمبوديا.

يذكر أن التصفيات تضم 11 مجموعة، المركز الأول في كل المجموعة يضمن التأهل لصاحبه، بينما ينافس أصحاب المركز الثاني على أفضل أربع ثواني.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي قد حقق فوزاً صعباً على نظيره العماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في كمبوديا فيما اكتسح المنتخب الباكستاني بنتيجة 8-1.