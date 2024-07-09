العراق الى جانب منتخبات الكويت ومينمار وكمبوديا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للتنس

شفق نيوز/ أوقعت القرعة المنتخب العراقي للتنس في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم (ديفز كاب) المقررة انطلاقها يوم غد في كمبوديا، الى جانب منتخبات الكويت ومينمار والبلد المضيف كمبوديا.

وتالف وفد المنتخب العراقي من عضو اتحاد التنس الاستاذ فرقان الربيعي رئيساً للوفد ، والكابتن اكرم مصطفى مدرباً، الى جانب اللاعبين الذين سيمثلون تنس العراق في المنافسات وهم: عادل مصطفى عبد الكريم، وعبد الله علي حاتم ومحمد ابو زيد، واللاعب المغترب امين عباس.

وقال عضو اتحاد التنس رئيس الوفد العراقي فرقان الربيعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "منتخبنا الوطني باتَ جاهزاً للدخول في منافسات البطولة بعد ان استعد بشكلٍ جيد من خلال تدريباته اليومية وخوض الوحدات التدريبية المكثفة تحت اشراف المدرب اكرم مصطفى".

واضاف الربيعي؛ ان "لاعبي العراق يتمتعون بمعنويات عالية واصبحوا جاهزين لخوض المواجهات المقبلة، بعد أن تلقوا الدعم المطلق من الاتحاد العراقي الذي منح اهمية كبيرة للمنتخب بغية الخروج بنتائج طيبة في البطولة".

وأوضح رئيس الوفد، ان "فريقين سيتأهلان للمرحلة المقبلة من المنافسات الاسيوية، وهما الاول من كل مجموعة"، مبيناً ان طموحنا كبير في تحقيق ذلك.