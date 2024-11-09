العراق الى جانب اليمن والبحرين والسعودية في بطولة خليجي الكويت 26

شفق نيوز/ أسفرت قرعة خليجي 26 المقررة في الكويت نهاية العام الحالي عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة التي تضم الى جانبه اليمن والبحرين والسعودية في خليجي 26.

وجرت اليوم السبت عند الساعة السابعة مساءً، قرعة بطولة خليجي 26 التي اقيمت بحضور ممثلي المنتخبات الثمانية المشاركة، ومثل العراق المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم.

وترأس المجموعة الأولى منتخب الكويت كونه المستضيف، بينما ترأس المجموعة الثانية منتخب العراق الوطني لحصوله على لقب النسخة الماضية، وقسمت المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تحوي في المستوى الأول العراق والكويت، وفي المستوى الثاني قطر والسعودية، وفي المستوى الثالث الإمارات والبحرين، وفي المستوى الرابع عمان واليمن.

وستنطلق بطولة خليجي 26 بالكويت في الفترة ما بين 21 كانون الأول حتى الثالث من كانون الثاني المقبلين، ويشارك في البطولة جميع الدول الخليجية، وتقام المباراة الختامية يوم 3 كانون الثاني من عام 2025 بالعاصمة الكويتية الكويت.