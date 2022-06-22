نسوة العراق للصالات يسحقن الكويتيات ويتأهلن الى نهائي كأس غرب اسيا

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي النسوي لكرة الصالات، يوم الأربعاء، الى المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا بعد فوز كبير على منتخب الكويت النسوي بنتيجة 12-0.

وجرت المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد في قاعة الملك عبد الله في استاد الجوهرة بمدينة جدة السعودية.

وكان المنتخب النسوي العراقي لكرة الصالات مُني ، يوم السبت الماضي ، بخسارة أولى أمام منتخب البحرين بهدف دون مقابل في مستهل مشواره ببطولة غرب آسيا لكرة الصالات للسيدات، وتمكن المنتخب العراقي النسوي لكرة الصالات، اول امس الاثنين، من تحقيق الفوز على نظيره الفلسطيني بسبعة أهداف مقابل لا شيء ليتأهل لمباراة نصف نهائي غرب اسيا.