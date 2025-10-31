العراق الرابع عربياً.. إسدال الستار على دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز- الدوحة

أسدل الستار على دورة الالعاب الاسيوية الثالثة للشباب، بحفل اقيم في مدينة حمد الرياضية بقطر، حيث جرى تسليم علم الدورة الى اوزبكستان التي ستستضيف النسخة الرابعة 2029.

وقد حمل راية العراق البطل موسى خضير صاحب الفضيتين وشارك في الاستعراض اعضاء البعثة ومنتخب الاثقال والملاكمة وبعدها اطفئت الشعلة.

وقال احمد حنون رئيس البعثة العراقية، إن "عودة البعثة العراقية سيكون يوم غد السبت الساعة الرابعة عصرا وسيجري استقبال رسمي للبعثة".

واضاف أن "المشاركة العراقية كانت منظمة في جميع النواحي، وهذا النهج تبنته اللجنة الاولمبية العراقية، إذ اعتمد على دقة الاختيار بالفئات العمرية المشاركة في كل فعالية هذا الاختيار الدقيق يسمح للموهوب اخذ طريقه واستحقاقه ويبنى عليه لتحقيق انجاز".

وبين ان "العراق اليوم في ترتيب الفرق نعتبره الاول عربيا، فالفرق العربية شاركت بالمجنسين اما العراق فاليوم جاء بعد اليابان التي حلت في الترتيب السادس عشر ويتقدم على قطر صاحبة اكبر بنى تحتية بالعالم والتي احتلت المركز (25) في الترتيب، هذا النموذج في المشاركة يؤكد بانه الاستثمار في الفئات العمرية الطريق الصحيح لتحقيق الانجاز".

ومن اضاءات الدورة، شارك الحكم العراقي حمزة اسماعيل خليل في ادارة منافسات الملاكمة كحكم واثبت قدرة كبيرة، حيث انيطت له عدد من مباريات نصف النهائي للبطولة التي امتازت بقوة المنافسة بين الفرق المشاركة.

واشرف العراقي سمير الموسوي على منافسات الجودو بتكليف من الاتحاد الاسيوي، وحضر اخر منافسات رفع الاثقال واشاد الموسوي بالمشاركة العراقية ووصفها بانها الافضل.

وكانت مشاركة العراق نوعية قوامها (26) رياضيا يمثلون (8) اتحادات، وحصل العراق على الترتيب الرابع عربيا و(17) اسيويا، في حين حلت الامارات بالمركز الاول عربيا والثامن اسيويا، حيث شاركت بوفد قوامه 175 رياضيا، والبحرين التي جاءت ثانيا عربيا و(13) اسيويا شاركت بوفد قوامه 350 رياضيا، والسعودية التي جاءت بالمرتبة الثالثة عربيا و(14) اسيويا شاركت بوفد قوامه 76 رياضيا.