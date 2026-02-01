العراق الثامن آسيوياً و37 عالمياً لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

صنف الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الأحد، المنتخبات المتأهلة الى دور ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات 2026، المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكارتا.

‏وتأهلت الفرق الثمانية الى دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا وهي العراق و ايران وتايلاند واليابان فيتنام أوزبكستان وإندونيسيا وأفغانستان.

وبعد اجراء التصنيف العالمي وحسب التنقيط والمباويات التي خاضتها المنتخبات الاسيوية في البطولة القارية، تصدر منتخب ايران الفرق الثمانية ليحل الاول اسيوياً والخامس عالمياً.

تلاه منتخب تايلاند بالمركز الثاني اسيوياً، و11 عالمياً، ثم اليابان بالمركز الثالث آسيوياً و 13 عالمياً، وفيتام بالمركز الرابع آسيوياً وبالمركز 20 عالمياً، وأوزبكستان بالمركز الخامس آسيوياً و22 عالمياً، ثم إندونيسيا بالمركز السادس آسيوياً و24 عالمياً، وأفغانستان بالمركز السابع آسيوياً و28 عالميا، ثم العراق بالمركز الثامن آسيوياً و37 عالمياً.

وسيواجه العراق منتخب تايلاند في ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات بعد تعادله أمس السبت أمام إندونيسيا بهدف لكل منهما.