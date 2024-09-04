العراقي يوسف سعد يبلغ المربع الذهبي لبطولة آسيا للملاكمة

شفق نيوز/ فاز الملاكم العراقي يوسف سعد، يوم الأربعاء، على منافسه الصيني، ليتأهل إلى المربع الذهبي في بطولة آسيا لفئتي الناشئين والأشبال الجارية، أحداثها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف، لوكالة شفق نيوز ان "ملاكمنا يوسف سعد وزن 63 كغم ضمن احد الاوسمة الآسيوية بعد تأهله للدور نصف النهائي".

وبين أن "البطولة الآسيوية المقامة في دولة الإمارات شهدت مشاركة 34 دولة من مختلف دول القارة الصفراء وننتظر من بطلنا بلوغ النزال النهائي وحصد الوسام الذهبي".

وكان الملاكم العراقي يوسف سعد، قد تأهل إلى دور الثمانية بعد تغلبه منافسه الإماراتي.