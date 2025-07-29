العراقي يوسف الأمين يوقع رسمياً لنادي "إيك لارنا" القبرصي

شفق نيوز- متابعة

اجتاز لاعب منتخب العراقي يوسف الأمين، يوم الثلاثاء، الفحص الطبي ليوقع رسمياً لموسم واحد مع نادي "إيك لارنا" القبرصي المشارك في تصفيات الدوري الأوروبي.

ومثلّ اللاعب العراقي يوسف الأمين، نادي الوحدة السعودي في آخر موسم وتكللت تجربته بالنجاح.

وكان نادي الوحدة السعودي قد توصل لاتفاق مع نادي آينتراخت براونشفيغ الألماني الموسم الماضي من أجل التعاقد مع اللاعب يوسف الأمين لتمثيل فريقه الكروي.

ويوسف أمين هو لاعب كرة قدم عراقي مواليد 2003 حاصل على الجنسية الألمانية الألمانية وهو من أبوين عراقيين، ويلعب حالياً في مركز الجناح، ويتميز بمهاراته العالية وسرعته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات، مما جعله أحد أبرز الوجوه الشابة في الكرة العراقية.