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العراقي يوسف الماجدي يحصد ذهبية البطولة العربية للشباب بالملاكمة وزن 71 كغم في مصر

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-06T17:17:54+0000
العراقي يوسف الماجدي يحصد ذهبية البطولة العربية للشباب بالملاكمة وزن 71 كغم في مصر

شفق نيوز/ توج الملاكم العراقي يوسف الماجدي بالمركز الأول في البطولة العربية للملاكمة للشباب في وزن 71 كغم بعد فوزه على منافسه الجزائري في مباراة الختام مساء اليوم السبت ليحصل على الميدالية الذهبية للعراق.

وكان الملاكم العراقي يوسف الماجدي حجز بطاقة التأهل للنزال النهائي بعد تغلبه على منافسه المصري في دور نصف نهائي ليلاقي الملاكم الجزائري في ختام البطولة العربية للشباب في وزن 71 كغم .

وقال نائب رئيس الاتحاد علي عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز ان ماحققه الماجدي يعد انجازا للعراق يضاف الى انجازات الملاكمة العراقية بعد حصوله على المركز الأول عربيا بالملاكمة بوزن 71 ، مبينا نتوقع ان يكون من خيرة ملاكمي العراق مستقبلاً

وأضاف "كنا نأمل أن يشارك العراق بفريق كامل وبمعدل 13 وزناً وذلك لحصد عدد كبير من الأوسمة العربية ولاسيما اننا نمتلك ابطال على مستوى عالٍ ، إلا أنه لم يتم منح سمة الدخول لمنتخبنا الذين يعدون أبطالا على المستويين العربي والقاري .

وأوضح عبد الزهرة ان سبب ذلك يعود للخطأ التنظيمي للقائمين على البطولة مما ادى لحرمان ملاكمينا من المشاركة والصعود على منصات التتويج .

يذكر ان الملاكم يوسف نعيم الماجدي دخل مصر دون تأشيرة كونه عراقيا مغتربا في امريكا .

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