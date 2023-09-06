العراقي "ميمي" في الدوري الصربي الممتاز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مقرب من لاعب المنتخب العراقي مهند علي الملقب بـ "ميمي"، بتعاقده مع نادي اوروبي جديد لتمثيله للموسم الكروي المقبل.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "ميمي" تعاقد مع نادي بارتيزان بلغراد الصربي لموسم واحد.

واوضح ان نادي بارتيزان بلغراد من الأندية البارزة في الدوري الصربي الممتاز ويحتل حاليا المركز الثالث بالدوري، وقد احتل المركز الرابع في الموسم الماضي .

وكان مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس سمح للاعب مهند علي ترك المنتخب وعدم المشاركة في بطولة ملك تايلاند لاتمام التعاقد مع نادي اوروبي جديد .