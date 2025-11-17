العراقي أمير صبيح يحصد فضية القفز بالزانة في دورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- بغداد

خطف الرياضي العراقي أمير صبيح، مساء اليوم الاثنين، ميدالية فضية للقفز بالزانة ضمن افتتاح منافسات ألعاب القوى بدورة التضامن الإسلامي بنسختها السادسة التي افتتحت في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي لألعاب القوى، ميثم الحسني، لوكالة شفق نيوز: "لقد تمكن الرياضي أمير صبيح الذي يشرف على تدريبه المدرب فاضل عباس من تحقيق الفضية بعد أن قفز العارضة على ارتفاع 5.10 متر، ليحقق المركز الثاني بعد اللاعب السعودي حسين العازمي الذي حصل على الذهبية، فيما حصل اللاعب عبد المهدي من جزر القمر على الميدالية البرونزية بالمركز الثالث".

وبين أن "وفد ألعاب القوى يعول على رفع رصيد بعثة العراق في دورة التضامن الإسلامي بخطف عدد من الأوسمة".