العراقي مهند حسن يحصد فضية بطولة العالم للجوجيتسو

شفق نيوز- أبو ظبي

حقق اللاعب العراقي مهند حسن 60 كغم انجازاً رياضياً بارزاً، بعد احرازه الميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو في انجاز يضاف الى سجل الرياضة العراقية.

وشارك مهند حسن بصفته الممثل الوحيد للعراق في البطولة التي اختتمت منافساتها في العاصمة الاماراتية ابوظبي، حيث قدم مستويات متميزة ومثل المنتخب الوطني خير تمثيل امام نخبة من أبطال العالم.

ونجح البطل العراقي في بلوغ المباراة النهائية بعد سلسلة من الانتصارات على عدد من أبرز لاعبي الجوجيتسو من مختلف دول العالم، ليختتم مشواره العالمي بالميدالية الفضية.