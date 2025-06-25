العراقي مصطفى التكريتي يحرز الوسام الذهبي في بطولة آسيا للمواي تاي

شفق نيوز/ أحرز اللاعب العراقي مصطفى التكريتي الوسام الذهبي في بطولة آسيا للمواي تاي، بعد فوزه في النزال النهائي على نظيره الإماراتي.

وجرت البطولة في العاصمة الفيتنامية هانوي، بمشاركة عدد من أبطال العالم، حيث خاض التكريتي المنافسات ضمن فئة وزن 81 كغم.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة مصطفى جبار علك، لوكالة شفق نيوز، إن "الدولي مصطفى التكريتي أحرز الميدالية الذهبية بجدارة في بطولة آسيا للمواي تاي"، مضيفاً أن "هذا التتويج يعد إنجازاً كبيراً يُضاف إلى سلسلة الإنجازات الرياضية للعراق".

وأضاف علك، "لم يكن بمقدورنا العمل خلال السنتين الماضيتين دون الدعم المالي، ولولا دعم اللجنة الأولمبية العراقية لما تحقق هذا الإنجاز، إذ لم يتم صرف أي أموال للاتحاد، وشارك اللاعب بمفرده دون مدرب أو إداري".

وثمّن علك دعم رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، مشيداً بدوره "اللامحدود في دعم اتحاد المواي تاي وجميع الرياضيين الأبطال والاتحادات الرياضية الوطنية".