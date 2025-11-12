العراقي مصطفى التكريتي يتأهل لنصف نهائي المواي تاي بدورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، تأهل لاعب المنتخب العراقي للمواي تاي، مصطفى التكريتي إلى دور نصف النهائي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية.

وبحسب بيان للجنة الأولمبية ورد لوكالة شفق نيوز فإن هذا التأهل جاء بعد فوز مصطفى التكريتي على لاعب منتخب لبنان علي فقيه في منافسات الدورة.

وأشادت اللجنة الأولمبية باللاعب مصطفى التكريتي قائلة إن الأخير قدم أداءً رائعاً ومستوى فنياً كبيراً، حيث تفوق بشكل واضح على منافسه اللبناني، ليحقق الفوز بجدارة ويضمن مقعده في نصف النهائي.