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العراقي محمد رياض يخفق ببلوغ نصف نهائي اولمبياد طوكيو

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-25T07:05:57+0000
العراقي محمد رياض يخفق ببلوغ نصف نهائي اولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ أخفق الجذاف العراقي محمد رياض الخفاجي، يوم الأحد، ببلوغ نصف نهائي اولمبياد طوكيو بعد أن حل سادساً من بين ستة متسابقين في منافسات دور ربع نهائي البطولة.

وقطع رياض المسافة بزمن ثمان دقائق وثلاث ثواني وبهذه النتيجة فقد الأمل بالتنافس على احد الاوسمة.

وكان محمد رياض الخفاجي قد تأهل أمس الى ربع نهائي التجديف الفردي للرجال في اولمبياد طوكيو بعد احتلاله المركز الثاني في جولة الإعادة.

وقد جاء الجذاف العراقي محمد رياض الخفاجي بالمركز السادس من بين ستة متسابقين في تصفيات المرحلة الأولى من مسابقة التجديف في اولمبياد طوكيو أول أمس.

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