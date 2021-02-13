العراقي للطائرة يصدر جملة عقوبات على لاعبي واندية الفرق الممتازة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، يوم السبت، جملة عقوبات بحق لاعبي واندية الفرق الممتازة.

وقال الاتحاد في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تدارس في اجتماع عقد صباح اليوم، مجريات مباريات دوري أندية العراق للدرجة الممتازة / التجمع الاول والتي تجري مبارياته في محافظة السليمانية.

وأوضح أنه اتخذ بعض القرارات ومنها حرمان ايمن علي مسلم لاعب النادي البحري (مباراة واحدة) وبغرامة مالية مقدارها ٥٠٠٠٠٠ دينار ( خمسمائة الف دينار ) وستكون العقوبة اشد في حالة تكرارها، مشيراً إلى توجيه عقوبة ( الانذار ) الى اللاعب سيف حسين، وضرورة الكف عن التصرفات والحركات المرفوضة .

وقرر الاتحاد أيضاً دعوة مدربي ورؤساء الفرق المشاركة والحكام المشاركين في التجمع للاجتماع يوم غد الاحد لتدارس بعض الامور الهامة، موضحاً أنه يسمح الى لاعبي نادي الدغارة الانتقال والمشاركة ضمن فرق اندية العراق للدرجة الاولى لهذا الموسم استثناءا من الفقرة 15 من اللائحة الفنية والتعليمات، وذلك لانسحاب نادي الدغارة من المشاركة في دوري الدرجة الممتازة ورفع الحيف عن هؤلاء اللاعبين.