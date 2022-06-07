العراقي للصالات يواجه نظيره السعودي بطموح الفوز غدا

شفق نيوز/ يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات مباراة حاسمة غدا الأربعاء، أمام نظيره السعودي في صالة النصر في السابعة والنصف مساء ضمن الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها دولة الكويت.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الأولى برصيد (4) نقاط من تعادل أمام الكويت وفوز على منتخب فلسطين، ويتساوى معه منتخب الكويت في عدد النقاط بعد تمكنه من تحقيق فوزه الأول أمس على السعودية.

ويدخل المنتخب العراقي مواجهة الغد بهدف تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وأكد عضو الاتحاد، رئيس الوفد، يحيى زغير، أن مواجهة الغد تعد مباراة مهمة في مشْوار المنتخب في البطولة. مجددا ثقته في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على بذل جهود مضاعفة لتحقيق الهدف المطلوب.

وقال زغير: الفرصة سانحةٌ للتأهل إلى الدور الثاني للبطولة. مطالبا اللاعبين بالتركيز الشديد في المباراة أمام منتخب السعودية الذي تتساوى حظوظه معنا ويسعى لتحقيق الهدف نفسه.

مشددا على ضرورة معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة فلسطين، والابتعاد قدر الإمكان عن الأنانية، والتركيز على اللعب الجماعي، فضلا عن تطبيق تعليمات الجهاز الفني بكل حذافيرها.

ووفق نظام البطولة يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 11 حزيران الحالي.