ربع نهائي آسيا للصالات.. العراق يواجه تايلاند وحكم عراقي حاضر

شفق نيوز- جاكارتا

يلاقي المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الثلاثاء، نظيره التايلاندي في مباراة حاسمة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026، المقامة حالياً في إندونيسيا.

وتُقام المباراة في قاعة "أرينا" بالعاصمة جاكرتا، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة القارية، التي شهدت تأهل ثمانية منتخبات هي: العراق، إيران، تايلاند، اليابان، فيتنام، أوزبكستان، إندونيسيا، وأفغانستان.

وكان المنتخب العراقي قد بلغ الدور ربع النهائي بعد حلوله في المركز الثاني للمجموعة الأولى، خلف منتخب إندونيسيا المتصدر، في مجموعة ضمّت أيضاً منتخبي قرغيزستان وكوريا الجنوبية.

وفي إطار البطولة ذاتها، سمّى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم العراقي الدولي هاوكار سالار أحمد لقيادة مباراة منتخبي إندونيسيا وفيتنام ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وتُقام المواجهة، اليوم الثلاثاء، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد، على أرضية القاعة التي تحتضن منافسات البطولة في إندونيسيا، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد الآسيوي بالكفاءات التحكيمية العراقية وحضورها المميز على الساحة القارية.