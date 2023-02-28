العراقي للصالات يلاعب المغرب في وديته الأولى غدا

شفق نيوز/ خاض المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، اليوم الثلاثاء، أولى وحداته التدريبية فور وصوله إلى العاصمة المغربية الرباط، تحضيرا لمواجهة منتخبي المغرب وإستونيا وديا.

وقال المديرُ الإداري للمنتخب العراقي علي عيسى، إن منتخب الصالات خاض أولى وحداته التدريبية في العاصمة الرباط بهمة عالية واندفاع كبير.

ولفت عيسى إلى إن الجهاز الفني فضل أن يجري المنتخب حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، كي يصل اللاعبون إلى الجاهزية المطلوبة قبل خوض مباراته الأولى أمام المنتخب المغربي، يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت المغرب، الثالثة عصرا بتوقيت بغداد.

وأضاف أن المباراة الودية الثانية أمام منتخب المغرب ستقام بعد غد الخميس، على أن يختتم مبارياته بلقاء منتخب إستونيا يوم السبت المُقبل.

وبين أن بطولة كأس العرب لكرة الصالات ستحتضنها المملكة العربية السعودية، وتجري أحداثها في مدينة الدمام منتصف شهر حزيران المقبل.