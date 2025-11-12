العراقي فهد سيف يبلغ نصف نهائي بطولة آسيا للتنس في جدة

شفق نيوز- جدة

‏أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الأربعاء، عن تأهل لاعب المنتخب العراقي للتنس تحت 14 سنة "بنين"، فهد سيف، إلى ‫الدور نصف النهائي من البطولة الاسيوية الجارية في مدينة جدة السعودية.

وقال رئيس اتحاد التنس سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "تأهل لاعب المنتخب العراقي فهد سيف، لنصف نهائي زوجي البطولة جاء بعد تحقيقه الفوز في لقاء ربع نهائي المنافسات الآسيوية".

وأضاف أن "هناك مباراة مصيرية تؤهل سيف للمباراة النهائية في حال تحقيقه الفوز أن شاء الله" .

وبين أن "فهد قدم مستوى مميزاً واستطاع تحقيق الانتصار بجدارة بعد أداء قوي أظهر فيه مهارته العالية وإصراره على تحقيق الفوز".