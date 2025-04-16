العراقي علي صباح مقيماً لحكام مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعيين علي صباح مقيماً لحكام مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا للناشئين.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم كلف رئيس دائرة الحكام في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم (علي صباح) بمهمة تقييم الطاقم التحكيميّ لمباراة نصف نهائي بطولة كأس آسيا دون 17 عاماً بين السعودية وكوريا الجنوبية التي تقام غداً الخميس في المملكة العربية السعودية.