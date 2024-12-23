العراقي علي تكليف يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للملاكمة

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين، فوز رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة، كما أربعة أعضاء آخرين بعضوية أربع من اللجان العاملة في الاتحاد الآسيوي.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تكليف، فاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة، بالإجماع، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم عبر شبكة الإنترنت.

وأضافت اللجنة، كما فاز العراق أيضاً بعضوية أربع من اللجان العاملة في الاتحاد الآسيوي للملاكمة، حيث انتخب نائب رئيس اتحاد اللعبة إيلاف ربيع عضواً في اللجنة الأولمبية، وفاز عضو اتحاد اللعبة عباس محسن بعضوية لجنة المسابقات، وعضو الاتحاد سرمد فيصل بعضوية لجنة الدستور، وانتخب ناصر جاسم عضواً في اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي للعبة.

ومثل اتحاد الملاكمة في الانتخابات رئيس الاتحاد علي تكليف، ومدير العلاقات الخارجية في اتحاد اللعبة وليد شهاب، بحسب البيان.