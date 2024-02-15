"علي الحمادي" يحرز أول أهدافه مع إيبسويتش الإنجليزي.. فيديو

شفق نيوز/ أحرز العراقي علي الحمادي، أول أهدافه مع نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، وذلك في فوز فريقه 4-0 على ميلوول (مساء الأربعاء) بمنافسات الشامبيونشيب.

وانضم علي الحمادي، إلى نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، قادمًا من نادي ويمبلدون.

ومنحت رأسيات ناثان برودهيد وكيفر مور، هدفين لفريق إيبسويتش، بالإضافة إلى هدف عن طريق نيران صديقة.

وأخيرًا أحرز علي الحمادي، الهدف الرابع من ركلة جزاء، يؤمن فوز فريقه.

وأنهى إيبسويتش سلسلة من أربع مباريات بدون فوز في جميع المسابقات بفوزه يوم الأربعاء، ليصبح على بعد نقطة واحدة من ساوثهامبتون صاحب المركز الثالث.

يذكر أن نجم منتخب العراق علي الحمادي انضم إلى نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، قادمًا من نادي ويمبلدون.

وكان المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا ضمن قائمة منتخب العراق المشاركة في منافسات كأس آسيا 2024.