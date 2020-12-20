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العراقي علاء عباس يدشن مهمته بلقاء الوصيف بالدوري البرتغالي

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-20T07:26:47+0000
العراقي علاء عباس يدشن مهمته بلقاء الوصيف بالدوري البرتغالي

شفق نيوز/ يدشن لاعب المنتخب العراقي علاء عباس مشواره اليوم الاحد مع فريقه البرتغالي "جل فيسنتي"، بلقاء الوصيف بنفيكا.

وتقام المباراة بين فريقي جل فيسنتي وبنفيكا في الساعة الثامنة والنصف مساءً بختام منافسات الجولة العاشرة للدوري البرتغالي الممتاز، على الملعب الرئيسي لمدينة باركيلوس من دون جمهود بسبب شروط السلامة الصحية التي فرضتها الحكومة البرتغالية.

ويحتل فريق جل فيسنتي المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد اثنى عشر ، بينما يقع بنفيكا بمركز الوصيف برصيد احدى وعشرين نقطة.

وتعد المباراة هي الاولى للاعب المنتخب العراقي علاء عباس مع فريق جل فيسنتي الذي تعاقد معه لمدة موسمين.

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