العراقي عبد السجاد سعدون يتحصل على فضية عالمية بالسباعي

شفق نيوز/ أحرز العراقي عبد السجاد سعدون فضية بطولة اسطنبول الدولية لألعاب القوى للصالات بفعالية السباعي.

وقال سعدون ناصر مدرب اللاعب العراقي عبد السجاد سعدون الذي مثل العراق في البطولة لوكالة شفق نيوز، ان اللاعب سجاد أحرز الميدالية الفضية بفارق ٦٥ نقطة عن بطل تركيا، مبينا انه لولا سقوط عارضة الزانة بقدم عبد السجاد بعد أن أتم عبورها لتحصل على الذهبية.

وكشف ناصر عن النتائج الملفتة التي سجلها سجاد في الفعاليات السباعية: رمي الثقل ١٢.٢٥م ، القفز العالي ١.٩٢م ، القفز بالزانة ٤.٢٠م ، وثب الطويل ٦٧٩م ٦٠م ٧.٤٥ثا ٦٠م ، ركض الحواجز ٨.٥٣ثا ١٠٠٠م ١.٣٦.٩٧دقيقة وهذا الوقت يعتبر ثاني أحسن رقم عالمي في فعالية الف متر سباعي .