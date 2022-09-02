العراقي عبد الحسن يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام فائز عبد الحسن، يوم الجمعة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة.

وأعلن عن فوز عبد الحسن بالمنصب، في الانتخابات التي أقيمت في قيرغستان على هامش بطولة آسيا.

وبدأ منتخب العراق لبناء الاجسام مشاركته اليوم في بطولة قارة آسيا المزمع إقامتها في دولة قيرغيزستان بمشاركة عدد منتخبات من دول القارة الآسيوية.

ويشارك المنتخب العراقي بـ 56 لاعباً بمختلف الفئات.

يذكر ان المنتخب العراقي قد سافر الى قيرغيزستان في يوم السبت الماضي ودخل معسكراً تدريبياً مكثفاً استعداداً للبطولة.