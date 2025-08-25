العراقي عباس فلاح يظفر ببرونزية بطولة آسيا المفتوحة للجودو

شفق نيوز- عمّان

أحرز اللاعب العراقي الشاب عباس فلاح خريبط ميدالية برونزية في منافسات وزن 81 كغم ضمن بطولة آسيا المفتوحة للشباب بالجودو، التي اختُتمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمّان، وسط مشاركة قوية وأداء لافت من المنتخب العراقي، الذي تمكن من حصد أربع ميداليات برونزية.

وحقق فلاح إنجازه بعد سلسلة من الانتصارات المميزة، بدأها بالفوز على منافسه الأردني، ثم تفوق على لاعب سوري، واختتم مشواره بالفوز على لاعب من هونغ كونغ، قبل أن يتلقى خسارة مثيرة للجدل أمام لاعب سعودي، وسط احتجاجات رسمية من الجانب العراقي على خلفية ما وصفوه بـ التحكيم غير العادل .

وبختام البطولة، ارتفع رصيد العراق إلى أربع ميداليات برونزية في إنجاز يُعد خطوة واعدة في مسيرة الجودو العراقي.

وعلى صعيد متصل أشار رئيس الاتحاد العراقي للجودو، عدي الربيعي لوكالة شفق نيوز، إلى أن الاتحاد العراقي قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي للجودو.

وبين، أن طاقم التحكيم في المواجهة الاخيرة من نفس جنسية اللاعب المنافس مما أثار تساؤلات حول نزاهة القرارات التحكيمية، موضحاً أن الاتحاد العراقي بانتظار رد رسمي من الجهة المعنية.

وأكد الربيعي أن هذا التفوق يأتي تتويجاً للدعم المتواصل المقدم لرياضة الجودو، مشيراً إلى أن اللاعب عباس فلاح هو أحد أبرز نتاجات "مشروع البطل الأولمبي"، الذي يحظى برعاية حكومية واولمبية.

وثمّن الربيعي الدعم الكبير من قبل اللجنة الأولمبية، والذي ساهم في خلق أجواء تدريبية متكاملة لتطوير مهارات اللاعبين، وعلى رأسهم عباس فلاح وأحمد وحيد، اللذين تمكنا من تمثيل العراق بصورة مشرفة في البطولة الآسيوية.