العراقي سلام شاكر مدرباً لفريق رديف الخور القطري

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الخور القطري، يوم الاربعاء، عن التعاقد مع لاعب المنتخب العراقي السابق سلام شاكر، لتدريب الفريق الرديف الكروي للنادي.

وذكرت ادارة النادي على صفحته في فيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز، انها تعاقدت مع الكابتن سلام شاكر، مدرباً لفريق الرديف لنادي الخور، والجدير بالذكر بأن الكابتن سلام كان لاعباً لمنتخب العراق ولنادي الخور سابقاً.

وسلام شاكر علي داد، لاعب كرة قدم عراقي كوردي معتزل حالياً، من مواليد 31 تموز/ يوليو 1986 في بغداد.

كان يلعب مركز المدافع للمنتخب العراقي، لعب لنادي اربيل عام 2006، ولنادي الخور القطري عام 2008، ولنادي اتحاد كلباء الاماراتي في عام 2016.