العراقي سعدون ناصر يحقق الوسام الذهبي لمارثون البحر الاحمر

شفق نيوز/ تمكن العداء العراقي سعدون ناصر من الفوز بالمركز الاول في سباق البحر الأحمر الدولي في الاردن للماراثون لمسافة 21 كم.

وقال سعدون ناصر باتصال هاتفي لشفق نيوز، "توجت بذهبية سباق البحر الأحمر الدولي للماراثون لمسافة 21كم التي جرت وقائعه صباح هذا اليوم الجمعة.

وبين انه اكد بذلك قدرة العراقي على مجابهة الصعوبات والتفوق على مبار عدائي العالم ولأضيف هذا الوسام الى الوسامين الذهبيين الدوليين اللذين حققتهما لبلدي في بيروت وعمان قبل بضعة أيام".

واضاف ان نايف البخيت رئيس مفوضية محافظة العقبة قلدني "سعدون ناصر"الوسام الذهبي لمسافة 21كم للفئات العمرية.