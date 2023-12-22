العراقي سربست عبد الله يحصد الوسام النحاسي في بطولة العرب للدراجات الهوائية

شفق نيوز/ أحرز لاعب منتخب العراق للدراجات الهوائية سربست عبد الله، الوسام النحاسي، يوم الجمعة، في منافسات بطولة العرب الجارية أحداثها في العاصمة السعودية الرياض.

وحصل اللاعب سربست عبد الله على الوسام النحاسي، بعد أن حلّ بالمركز الثالث في سباق الفردي العام لمسافة 160كم، لفئة تحت سن 23 عاماً، بمشاركة 48 متسابقاً يمثلون ثمانية منتخبات عربية.

وحقق المتسابق الجزائري حمزة ياسين المركز الأول والوسام الذهبي، فيما نال زميله حمزة عماري المركز الثاني والوسام الفضي.

وتشارك في المنافسات العربية عشرة منتخبات هي العراق والسعودية والمغرب والجزائر وتونس وقطر والإمارات والبحرين وعمان وليبيا.