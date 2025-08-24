العراقي أحمد وحيد يحصد "برونزية" في بطولة آسيا للجودو

شفق نيوز- عمان

أحرز لاعب منتخب العراق للجودو، أحمد وحيد، الوسام البرونزي في وزن (60 كغم) ببطولة آسيا الجارية في الاردن.

وحصل لاعب المنتخب ونادي الشرطة احمد وحيد، على وسام نحاسي جديد للعراق ضمن منافسات بطولة آسيا المفتوحة للجودو، الجارية حالياً في العاصمة الأردنية عمان.

وتوجت اللاعبة العراقية داليا الجبوري، بالمركز الثاني في بطولة اسيا بالجودو، بينما حصدت الجبوري ميدالية فضية للعراق، بعد أن حلت بالمركز الثاني اسيويا بوزن +78 كغم.

فيما حصل لاعب منتخب العراق للجودو علي محمد عبود، على الوسام البرونزي في وزن +100 كغم في منافسات بطولة آسيا المفتوحة للرجال.