العراقي "حكيم شاكر" مدرباً للفيصلي الاردني

شفق نيوز/ استعانت ادارة نادي الفيصلي الاردني رَسمياً بمدرب عراقي لقيادة فريقها لكرة القدم.

ووافق مجلس إدارة نادي الفيصلي، مساء اليوم، على قبول اعتذار الجهاز الفني بقيادة السوري حسام السيد، عن مواصلة مهمته في قيادة الفريق، بعد الخسارة المفاجئة أمام سحاب (1-2)، في الجولة 12 لبطولة دوري المحترفين.

وقررت إدارة الفيصلي التعاقد مع المدير الفني العراقي حكيم شاكر، الذي سيصل إلى عمّان بعد غدٍ الثلاثاء لتولي قيادة الفريق.

ولم يعلن الفيصلي الجهاز التدريبي المعاون لشاكر، وقد يتم الكشف عنه في الأيام المقبلة.

وحكيم شاكر ‏ من مواليد 7 كانون الثاني 1963 في بغداد، وهو لاعب كرة قدم عراقي سابق ومدرب.

وفي وقت ما بين أواخر 2012 وأوائل 2013 كان حكيم المدرب العراقي الأول والوحيد الذي يدير ثلاثة منتخبات وطنية عراقية في نفس الوقت.

ويعتبر "الفيصلي" الذي تأسس عام 1932 في عمان، من أقدم أندية كرة القدم في الأردن، ويلعب في الدوري الأردني الممتاز، كما يعد أنجح نادي كرة قدم في تاريخ الأردن، فهو الوحيد الذي فاز بـ 79 بطولة موزعة على الدوري الأردني للمحترفين، وهو كذلك النادي الوحيد في الأردن من فرق الدرجة الممتازة (المحترفين) الذي لم يهبط للدرجة الأولى في تاريخه أبداً، كما يعد كذلك واحدا من أنجح الفرق في المنطقة.