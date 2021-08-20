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العراقي حسين علي ينضم للصفاقسي التونسي والديوانية يعزز صفوفه بلاعب أفريقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-20T20:42:54+0000
العراقي حسين علي ينضم للصفاقسي التونسي والديوانية يعزز صفوفه بلاعب أفريقي

شفق نيوز/ أنضم نجم المنتخب العراقي ونادي الزوراء حسين علي، رسميا إلى نادي الصفاقسي التونسي، بعد اجتيازه الفحوصات الطبيبة اليوم الجمعة.

ومن المؤمل أن يبدأ حسين علي رحلته مع فريقه الجديد الاثنين المقبل.

وسيمثل حسين علي الفريق التونسي في المشاركات الداخلية والقارية خلال مرحلة احترافه في تونس.

وكان مدرب المنتخب العراقي الهولندي ادفوكات قرر ابعاد حسين علي بعد امتعاض الاخير من عدم اشراكه في مباراة المنتخب الودية الاخيرة التي جرت في اسبانيا.

وفي السياق، عزز نادي الديوانية، يوم الجمعة، صفوفه بلاعب أفريقي.

ووقع صانع العاب منتخب توغو دوف ومي على كشوفات الديوانية قادماً من نادي اليرموك الكويتي.

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