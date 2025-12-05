العراقي حسنين عبيد يُتوج بالذهب في بطولة قطر الدولية للاسكواش

شفق نيوز- الدوحة

أحرز لاعب منتخب العراق للاسكواش حسنين عبيد، يوم الجمعة، الميدالية الذهبية في بطولة قطر الدولية للاسكواش، وذلك بعد أداء متميّز قدّمه خلال منافسات البطولة التي أُقيمت في دولة قطر للفترة من 1 ولغاية 4 كانون الأول/ديسمبر، بمشاركة ست دول من بينها العراق.

ونجح اللاعب العراقي في شق طريقه إلى النهائي عقب تحقيقه أربعة انتصارات متتالية، قبل أن يواجه اللاعب الكويتي سيف هيكل في المباراة الختامية. وتمكّن حسنين عبيد من حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 3–1، مقدما عرضا قويا أكد من خلاله جاهزيته ومستواه الفني العالي.

وبهذا الفوز، يتوَّج حسنين عبيد بطلاً لبطولة قطر الدولية ، مضيفا إنجازا جديدا للرياضة العراقية وللاعبي الاسكواش على وجه الخصوص، في إنجاز يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز حضور العراق في البطولات المقبلة.