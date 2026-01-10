العراقي جوناثان يتوج بالحزام الذهبي للملاكمة في أميركا

شفق نيوز- واشنطن

يواصل البطل العراقي المغترب في رياضة الملاكمة جوناثان منصور، تحقيق إنجازات لافتة على الساحة الدولية ضمن مشروع البطل الأولمبي، مؤكداً حضوره القوي وتميزه في المنافسات الاحترافية المقامة في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت اللجنة الاولمبية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن منصور تمكن في أحدث نزالاته من تحقيق فوز مستحق على خصمه المكسيكي ماركو أنطونيو جواريز، بعد مواجهة قوية وحماسية شهدت مستويات فنية عالية، انتهت بتتويج الملاكم العراقي بالحزام الذهبي في إنجاز جديد يضاف إلى سجل انتصاراته المتصاعدة، ويعكس حجم التطور الذي يشهده مستواه الفني والبدني.

وبينت اللجنة، أن هذا الفوز يعد محطة مهمة في مسيرة جوناثان منصور، إذ يعزز من مكانته بين نخبة الملاكمين الصاعدين في الولايات المتحدة، ويفتح أمامه آفاقا أوسع للمشاركة في نزالات أقوى وأكثر تنافسية بما يخدم طموحه الشخصي ويمثل العراق بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

وأوضحت أن البطل العراقي يحظى بمتابعة واهتمام خاص من قبل الدكتور عقيل مفتن، الذي يحرص على توفير جميع متطلبات النجاح والدعم اللازم له، سواء على مستوى الإعداد أو المتابعة المستمرة لمسيرته الرياضية، في إطار رؤية تهدف إلى صناعة أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات باسم العراق.

وأكدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، على دعمها للمواهب العراقية داخل البلاد وخارجها، من خلال مشروع البطل الأولمبي، والعمل على رعاية الطاقات الواعدة وتذليل العقبات أمامها، بما يسهم في إعادة الحضور العراقي القوي إلى منصات التتويج الإقليمية والدولية.

وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مشاركات جديدة للبطل جوناثان منصور في نزالات مهمة وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة سلسلة انتصاراته ورفع راية العراق عاليا في رياضة الملاكمة الاولمبية والعالمية.