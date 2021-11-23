العراقي جراح نصار يحصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

شفق نيوز/ حصل البطل العراقي جراح نصار على جائزة، محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ، لتحقيقه إنجازا عالميا في ظروف وتحديات صعبة، وتصل قيمة الجائزة المالية لمليوني دولار.

وجاء منح الجائزة للبطل العراقي نصار في ضوء النتائج التي حققها في البرالمبياد الأخيرة التي جرت في طوكيو ليتم ترشيحه من قبل اللجنة البرالمبية العراقية بعد تحقيقه الإنجازات العالمي وحصوله على فضية رمي الثقل.

وحقق نجم العراق في رمي الثقل لقصار القامة ، جراح نصار، الميدالية الفضية بدورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 التي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو، وبفارق سنتيمتر واحد عن صاحب الميدالية الذهبية.

وقد اثنى عراقيون واجانب على البطل العالمي نصار الذي سبق أن فاز بذهبية بطولة العالم ومسابقات أخرى، في مسابقة رمي الثقل.

ورشحت اللجنة البارالمبية العراقية الرياضي العراقي جراح نصار للمنافسة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي التي تعد الأكبر على مستوى العالم لمشاركة عدد كبير من اصحاب الابداع الرياضي.

وكشفت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن 28 فائزاً في دورتها الحادية عشرة، في جميع مجالات العمل الرياضي على رأسهم شخصيات قيادية وصنّاع قرار إلى جانب الأبطال العرب في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، وعدد من أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية.

وضمت القائمة 28 مكرّماً في الدورة الجديدة للجائزة من بين 409 مترشحين تقدموا بملفاتهم بهدف نيل شرف الفوز بالجائزة نظير ما حققوه من إنجازات خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2018 وحتى 15 سبتمبر 2021 وسيتم الاحتفاء بالفائزين في شهر كانون الثاني 2022.