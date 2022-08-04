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العراقي الوحيد يصل للمباراة الختامية في بطولة العرب بالملاكمة

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-04T21:01:40+0000
العراقي الوحيد يصل للمباراة الختامية في بطولة العرب بالملاكمة

شفق نيوز/ تأهل الملاكم العراقي يوسف الماجدي للمباراة النهائية في بطولة العرب للملاكمة، المقامة في مصر.

وقال علي عبد الزهرة نائب رئيس اتحاد الملاكمة العراقي لوكالة شفق نيوز، إن الملاكم العراقي يوسف الماجدي ظفر على بطاقة التأهل النهائية بعد تغلبه على منافسه المصري بالنقاط 3-2.

واضاف انه سيواجه الملاكم الجزائري يوم غد الجمعة للحصول على اللقب والميدالية الذهبية.

وكان من المؤمل  أن يشارك العراق بفريق كامل بمعدل 13 وزناً، لكن الحكومة المصرية لم تمنح ملاكمي العراق سمة دخول، علما ان منتخب العراق غير المشارك يضم أبطال آسيا والعرب.

 

 

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