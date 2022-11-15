العراقي "الماجدي" يتغلب على بطل أوكرانيا في أولى نزالاته ببطولة العالم للشباب بالملاكمة  

شفق نيوز/ فاز الملاكم العراقي يوسف نعيم الماجدي في اول نزالاته ببطولة العالم بالملاكمة للشباب بعد ان تغلب مساء اليوم الثلاثاء، على الملاكم الأوكراني 5-0 .

وقال والد يوسف نعيم الماجدي خلال اتصال هاتفي من اسبانيا مع وكالة شفق نيوز، إن يوسف سيلاقي في ثاني نزالاته ببطولة العالم الملاكم الاستوني بعد غد الخميس .

واضاف ان يوسف نعيم الماجدي لعب بوزن 67 كغم وأنه الوحيد الذي يمثل العراق في بطولة العالم لعدم حصول الوفد العراقي على تأشيرات الدخول، موضحا أن يوسف مقيم في امريكا ومن السهولة له الدخول بأي بلد في العالم يرغبه .

وكان الماجدي قد حصل على ذهبية بطولة العرب الأخيرة التي جرت في مصر .