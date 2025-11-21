العراقية ليان منتصر تقتنص ذهبية جديدة من غرب آسيا للجودو

شفق نيوز- بغداد

نجحت لاعبة نادي الدفاع الجوي ليان منتصر حسين، يوم الجمعة، في خطف الميدالية الذهبية لوزن 44 كغم ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للجودو، بعد تقديمها عروضاً قوية أكدت من خلالها جاهزيتها وتميزها الفني.

وقال المدير الاعلامي لنادي الدفاع الجوي عهد فالح، لوكالة شفق نيوز إن "ليان تمكنت من تجاوز جميع نزالاتها بثبات وثقة، مقدمة مستوى رفيعاً جعلها تتصدر المنافسة وتحقق المركز الأول بجدارة، لتضيف انجازاً جديداً لرصيد الدفاع الجوي ومساهمة تحقيق نتيجة جيدة في البطولة الإقليمية".

وأضاف: "لقد جاء هذا الإنجاز بعد الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة نادي الدفاع الجوي، واهتمام رئيس الهيئة الإدارية الفريق الركن معن السعدي، الذي يحرص على توفير البيئة المثالية للاعبين واللاعبات من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع راية الوطن في المحافل الرياضية".