العراقية فاطمة الكعبي تودع أولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ ودعت اللاعبة العراقية فاطمة الكعبي منافسات رماية المسدس 10 أمتار في اولمبياد طوكيو بعد احتلالها المركز الـ51 من أصل 53 رامية.

وستبدأ فعاليات ألعاب القوى بعد الأول من آب المقبل حيث سيمثل العراق العداء طه حسين بفعالية 400 متر.

ويشارك العراق في أولمبياد طوكيو بأصغر بعثة في تاريخ مشاركاته، إذ ضمت ثلاثة رياضيين بعد استبعاد دانة حسين، وهم محمد رياض (التجديف) وفاطمة عباس (الرماية، المسدس الهوائي 10م) وطه حسين (ألعاب القوى، 400م).

ووصل الوفد العراقي الى العاصمة طوكيو الثلاثاء الماضي حيث بدأت منافسات التجذيف الجمعة، والرماية أمس السبت بينما بدأت منافسات المسدس الهوائي 10 متر للنساء اليوم الأحد.