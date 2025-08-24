العراقية داليا الجبوري تحصد فضية آسيا للجودو

شفق نيوز- بغداد

توجت اللاعبة العراقية داليا الجبوري، بالمركز الثاني في بطولة اسيا بالجودو الجارية احداثها في الاردن.

وحصدت الجبوري ميدالية فضية للعراق، بعد ان حلت بالمركز الثاني اسيويا بوزن +78 كغم.

وكان لاعب منتخب العراق للجودو علي محمد عبود، حصل على الوسام البرونزي في وزن +100 كغم في منافسات بطولة آسيا المفتوحة للرجال، في العاصمة الأردنية عمّان.

يذكر ان اللاعبة داليا الجبوري تعد من أبرز لاعبات المنتخب الوطني العراقي ونادي الدفاع الجوي بالجودو، وقد توجت بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للجودو التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان مؤخراً.