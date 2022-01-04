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"العراقية" الرياضية تخطف حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز وكأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-04T20:59:08+0000
"العراقية" الرياضية تخطف حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز وكأس العراق

شفق نيوز/ اعلنت قناة الرياضية العراقية في شبكة الاعلام العراقي، يوم الثلاثاء، عن حصولها على الحقوق الحصرية للنقل التلفزيوني لمباريات كأس العراق والدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال الاعلامي في العراقية الرياضية حسين البهادلي، لوكالة شفق نيوز، ان "القناة أبرمت اتفاقاً مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وحصلت بموجبه على حق حصري لنقل ما تبقى من مباريات الدوري الممتاز ومنافسات كأس العراق".

واضاف "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء مع انطلاق الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز وحتى انتهاء الموسم الحالي"، مشيرا الى ان "هناك شركات منافسة كانت تسعى لكسب حقوق نقل المباريات لكن الاتحاد توصل بالاتفاق مع قناتنا رسمياً".

واكد البهادلي ان "قناة العراقية الرياضية ستنقل يوم غد الاربعاء ثلاث مباريات بشكل مباشر من اصل خمس مباريات، وهي مباراة فريقيّ القوة الجوية ونفط الوسط في الساعة الثالثة و45 دقيقة على ملعب النجف الدولي، والزوراء والشرطة في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء على ملعب الشعب الدولي، وفريقيّ النجف وامانة بغداد في الساعة الثامنة مساء على ملعب النجف الدولي".

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