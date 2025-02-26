العراقيان نور صبري وكرار جاسم "الأفضل" في كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين

العراقيان نور صبري وكرار جاسم "الأفضل" في كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين
شفق
نيوز/ حصد لاعبان من المنتخب العراقي لكرة القدم لقب "الأفضل"، مساء
اليوم الأربعاء، في بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، التي فاز بلقبها
"أسود الرافدين" بعد التغلب على المنتخب العُماني بفارق ركلات الترجيح.
وحصل
الحارس العراقي نور صبري على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة، كما حصل لاعب منتخب
العراق كرار جاسم على لقب أفضل لاعب في البطولة.
وتوج
المنتخب العراقي بلقب بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، مساء اليوم
الأربعاء، بعد فوزه على نظيره العُماني بفارق ركلات الترجيح، في ختام البطولة
التي تستضيفها الكويت.
وخصص
الاتحاد الخليجي جوائز مالية قيمة للبطولة، حيث يحصل: الفريق البطل على 200 ألف
دولار، ووصيف البطولة على 150 ألف دولار، وأفضل لاعب على 50 ألف ريال قطري، وهداف
البطولة على 50 ألف ريال قطري، وأفضل حارس مرمى على
50 ألف ريال قطري.