العراقيان نور صبري وكرار جاسم "الأفضل" في كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين

شفق نيوز/ حصد لاعبان من المنتخب العراقي لكرة القدم لقب "الأفضل"، مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، التي فاز بلقبها "أسود الرافدين" بعد التغلب على المنتخب العُماني بفارق ركلات الترجيح.

وحصل الحارس العراقي نور صبري على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة، كما حصل لاعب منتخب العراق كرار جاسم على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وتوج المنتخب العراقي بلقب بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، مساء اليوم الأربعاء، بعد فوزه على نظيره العُماني بفارق ركلات الترجيح، في ختام البطولة التي تستضيفها الكويت.

وخصص الاتحاد الخليجي جوائز مالية قيمة للبطولة، حيث يحصل: الفريق البطل على 200 ألف دولار، ووصيف البطولة على 150 ألف دولار، وأفضل لاعب على 50 ألف ريال قطري، وهداف البطولة على 50 ألف ريال قطري، وأفضل حارس مرمى على 50 ألف ريال قطري.