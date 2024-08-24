العراقيان.. منتخب الشباب يتغلب على الناشئين وديا

شفق نيوز/ تغلب منتخبُ الشباب العراقي (دون 20 عاماً) على منتخبِ الناشئين (دون 17 عاماً) بهدفٍ من دون مقابلٍ في المباراةِ الودية التي أقيمت اليوم السبت في ملعبِ نادي أمانة بغداد.

وحضر المباراة رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعضوا المكتب التنفيذيّ للاتحاد محمد ناصر وخلف جلال.

وتدخل هذه المباراةُ الودية ضمن برنامجِ إعدادِ المنتخبين للمشاركاتِ الخارجية المقبلة التي تنتظرهما حيث سيلعب منتخب الشباب في تصفياتِ كأس آسيا التي تقام شهر أيلول / سبتمبر المُقبل، بينما سيلعب منتخبُ الناشئين مطلع الشهر المقبل أيضاً في بطولةِ كأس غرب آسيا في الأردن.