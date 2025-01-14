العراقيان أحمد وحسن يحققان أول انتصار لهما في بطولة الاتحاد الآسيوي للتنس

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للتنس أول انتصارين في بطولة الاتحاد الآسيوي للتنس تحت 14 سنة "بنين" التي تستضيفها سلطنة عمان للمدة من 13 ولغاية 23 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، ان "اللاعب العراقي أحمد مهند، تمكن من تحقيق الفوز الأول له في البطولة على حساب نظيره اليمني بنتيجة (7 - 5 ، 6 - 2 )".

وأضاف أن "اللاعب العراقي حسن علي، تمكن ايضاً من التغلب في لقاء ثان على نظيره اليمني بنتيجة ( 6 - 3 ، 6 - 0 )".

ولفت إلى أن "الوفد العراقي تلقى اهتماما من السفارة العراقية"، موضحاً أن "منافسات اليوم الأول لمنتخبنا، شهدت حضور وفد رفيع من السفارة العراقية في عُمان، وقد أشاد بالمستوى الرائع الذي قدمه لاعبا منتخبنا أحمد مهند وحسن علي".